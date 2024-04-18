الأمير وليام يعود لمهامه للمرة الأولى منذ الكشف عن مرض زوجته

بعد أن شوهد الأمير ويليام مؤخراً وهو يستمتع بوقته مع ابنه جورج في مباراة "أستون فيلا"، في أول ظهور علني له منذ تشخيص إصابة زوجته كيت ميدلتون بالسرطان، يعود الأمير البريطاني اليوم الخميس إلى مهامه الرسمية لأول مرة منذ غيابه بسبب مرض زوجته بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي مقطع فيديو الشهر الماضي، قالت كيت أميرة ويلز (42 عاما) إن الفحوصات التي أجريت بعد عملية جراحية كبيرة في البطن خضعت لها في يناير كانون الثاني الماضي كشفت إصابتها بالسرطان، وهو الأمر الذي وصفته بأنه "صدمة كبيرة".

وغاب وليام (41 عاما)، عن ارتباطاته الرسمية منذ ذلك الحين في محاولة من الزوجين وأطفالهما الثلاثة الصغار للتأقلم مع تأثير هذه الصدمة.

وعلى الرغم من التقاط صور لوليام مع ابنه الأكبر الأمير جورج وهما يشاهدان فريقهما المفضل لكرة القدم أستون فيلا يلعب الأسبوع الماضي، فإن ظهور وليام اليوم سيكون الرسمي الأول منذ إعلان كيت.