رغم غياب ويليام وكيت.. الملك تشارلز سيحضر قداس الفصح

أعلن قصر باكينغهام، في بيان الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث، الذي يتلقى حاليا علاجا من مرض السرطان، سيحضر الأحد قداس عيد الفصح التقليدي في ويندسور.

وسيتوجه صباحا إلى كنيسة القديس جورج في ويندسور مع الملكة كاميلا وأعضاء آخرين من العائلة المالكة.

وسيغيب وريث العرش الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، التي كشفت الجمعة عن إصابتها بالسرطان أيضا، عن القداس، بعيدا عن عدسات الكاميرا مع أطفالهما.

وأعلن القصر، مطلع فبراير، أن الملك مصاب بالسرطان، الذي تم اكتشافه خلال عملية أجريت له في البروستاتا قبل أيام قليلة، وبدأ علاجه.

وألغى الملك تشارلز منذ ذلك الحين جميع ارتباطاته العامة الرسمية، لكنه يواصل القيام ببعض المهام الرسمية أو الاجتماعات المصغرة، مثل اجتماعاته مع رئيس الوزراء.