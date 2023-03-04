تم تكريسه في القدس.."زيت مقدس" لتتويج الملك تشارلز وكاميلا

يعتزم الملك تشارلز وزوجته كاميلا استخدام "زيت مقدس" في حفل تتويجهما الرسمي، في 6 أيار/ مايو المقبل، في خطوة تعد الجزء الأكثر قدسية من هذا الحفل الرسمي.

وقال قصر باكنغهام، يوم الجمعة، إن الزيت المقدس الذي سيستخدم لدهن الملك تشارلز عند تتويجه في مايو قد تم تكريسه في القدس، مما يعكس صلات العاهل البريطاني بالأراضي المقدسة.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، فقد تم "تقديس" الزيت في مراسم دينية أقيمت في "كنيسة القيامة" وأشرف عليها بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث ورئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس حسام نعوم.