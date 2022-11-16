بعد 17 عامًا من صنعها.. شريحة من كعكة زفاف الملك تشارلز وكاميلا للبيع

تعرض علبة تذكارية تحتوي على شريحة من كعكة زفاف الملك تشارلز وزوجته كاميلا للبيع في مزاد بسعر يصل إلى 600 جنيه إسترليني.

وتزوج تشارلز من كاميلا في حفل مدني أقيم في الـ9 من أبريل 2005 في وندسور، أعقبته مباركة في كنيسة سانت جورج، بعد نحو 35 عامًا من لقائهما الأول.

وصنعت كعكة الزفاف الملكي من قبل داون بلوندين، التي تمتلك متجر Sophisticake الذي يقع في مقاطعة لينكولنشاير.

وكشفت صاحبة المتجر سابقًا أن الكعكة الضخمة تطلبت نحو 1080 بيضة و20 زجاجة من مشروب البراندي.

وأوضحت بلوندين كيف تم تكليف فريقها بإعداد كعكة زفاف تشارلز، بعد إرسال بعض العينات إلى أمير ويلز آنذاك لتجربتها.

وكتبت "بعد عدة أشهر طلب منا حضور اجتماع في كلارنس هاوس في لندن لمناقشة كعكة الزفاف، وطلب تصميم كعكة الزفاف الضخمة مع 2500 شريحة من الكعكة الإضافية، مع الحفاظ على سرية كل شيء".