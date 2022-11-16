بعد 17 عامًا من صنعها.. شريحة من كعكة زفاف الملك تشارلز وكاميلا للبيع
تعرض علبة تذكارية تحتوي على شريحة من كعكة زفاف الملك تشارلز وزوجته كاميلا للبيع في مزاد بسعر يصل إلى 600 جنيه إسترليني.
وتزوج تشارلز من كاميلا في حفل مدني أقيم في الـ9 من أبريل 2005 في وندسور، أعقبته مباركة في كنيسة سانت جورج، بعد نحو 35 عامًا من لقائهما الأول.
وصنعت كعكة الزفاف الملكي من قبل داون بلوندين، التي تمتلك متجر Sophisticake الذي يقع في مقاطعة لينكولنشاير.
وكشفت صاحبة المتجر سابقًا أن الكعكة الضخمة تطلبت نحو 1080 بيضة و20 زجاجة من مشروب البراندي.
وأوضحت بلوندين كيف تم تكليف فريقها بإعداد كعكة زفاف تشارلز، بعد إرسال بعض العينات إلى أمير ويلز آنذاك لتجربتها.
وكتبت "بعد عدة أشهر طلب منا حضور اجتماع في كلارنس هاوس في لندن لمناقشة كعكة الزفاف، وطلب تصميم كعكة الزفاف الضخمة مع 2500 شريحة من الكعكة الإضافية، مع الحفاظ على سرية كل شيء".
واستغرق الأمر 130 ساعة لتغليف وتزيين الكعكة بالورود والسكر والكراث والنرجس والأشواك التي تمثل إنجلترا وأسكتلندا وويلز.
وبعد ثلاثة أسابيع من الزفاف، أرسل تشارلز رسالة شكر إلى صاحب المخبز.
وتحتوي العلب التذكارية ذات اللون الأزرق والوردي على تاريخ الزفاف المدوّن على الغطاء، والحرف الأول المشترك بين كاميلا وتشارلز، وتم حفظ 2500 شريحة من كعكة الزفاف في هذه العلب التذكارية.
ومن المقرر طرح العلبة وشريحة الكعكة للبيع الأسبوع المقبل في مزادات Keys Fine Art Auctioneers في نورفولك.
ومن بين القطع المعروضة للبيع أيضًا شريحة من الكعكة المكونة من ثماني طبقات من حفل زفاف الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون في عام 2011.
من جانبه، قال تيم بليث، رئيس دار مزادات Keys "مع تنصيب تشارلز ملكًا وتولي وليام منصب الأمير الجديد لويلز، أصبح الاهتمام بالتذكارات الملكية مرتفعًا في الوقت الحالي، ونتوقع أن تكون هناك مزادات سريعة للحصول على هاتين الشريحتين".
يشار إلى أنه تم طرح شريحة من كعكة الفاكهة التي تم تقديمها في حفل زفاف الأمير تشارلز وديانا عام 1981 في مزاد علني الشهر الماضي، وكانت تحتوي علبة الحفظ على شارة أمير ويلز مع الحرفين الأوليين C و D.