تشيلي تعيد للمغرب أحافير عمرها 400 مليون سنة (صور)

استعاد المغرب، الإثنين، عشرات القطع الأحفورية النادرة يعود تاريخها إلى نحو 400 مليون سنة من تشيلي.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن هذه القطع كانت قد صادرتها الجمارك التشيلية بين سنتي 2017 و 2022.