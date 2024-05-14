تشيلي تعيد للمغرب أحافير عمرها 400 مليون سنة (صور)
استعاد المغرب، الإثنين، عشرات القطع الأحفورية النادرة يعود تاريخها إلى نحو 400 مليون سنة من تشيلي.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن هذه القطع كانت قد صادرتها الجمارك التشيلية بين سنتي 2017 و 2022.
واحتضن مقر المكتبة الوطنية في تشيلي مراسم تسليم هذه القطع الأثرية الفريدة إلى سفيرة المغرب في سانتياغو، كنزة الغالي، من قبل مديرة المصلحة الوطنية للتراث الثقافي نيليدا بوسو كودو، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.
وأكدت كودو أن مصادرة جمارك تشيلي القطع الأحفورية وإعادتها للمغرب، مثال واضح على التزام البلدين بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفقًا للقانون الدولي.
بدورها، عبرت سفيرة المغرب عن شكرها لتشيلي على التعاون لإعادة التراث الخاص بالمملكة، مشيرة إلى أن "تهريب الآثار والقطع الأحفورية التي يعود تاريخها لملايين السنين ربما يعتبر أسوأ من تهريب المخدرات"، وفق قولها.