اكتشاف أحافير لشجرة "فريدة" عاشت قبل 350 مليون عام

كشفت مجموعة من الأحافير النادرة عن أنواع أشجار لم تكن معروفة من قبل "فريدة من نوعها تمامًا" ازدهرت على الأرض منذ نحو 350 مليون سنة. وتم تحديد هذه الأشجار، التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، على أنها جنس جديد من النباتات، لا ضمن عائلات نباتية معروفة.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوز وييك" newsweek، وصف عالم الحفريات روبرت غاستالدو، من كلية كولبي بولاية مين، هذا الاكتشاف بأنه غير مسبوق، وقارنه باكتشاف أنواع جديدة تمامًا من الحيوانات أو النباتات في المناطق النائية اليوم، مؤكدًا السمة الفريدة لهذه الأشجار بالنسبة للعلماء.

وأوضح غاستالدو أن الشجرة، والتي أُطلق عليها اسم Sanfordiacaulis densifolia، كانت بمثابة "فرشاة عملاقة"، وأضاف أن هذا النوع، بنمط نموه غير التقليدي، كان يتميز بأكثر من 250 ورقة تحيط بجذع غير خشبي بقطر 6 إنشات (15.24 سنتمتر)، مكوِّنًا غطاءً نباتيًّا بقطر يصل إلى نحو 20 قدمًا (6 أمتار).