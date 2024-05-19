الجزائر.. كتابات على جدار جار "عميرة" تفك لغز اختفاء دام 27 عامًا

لا تزال قصة إختفاء الشاب الجزائري "عميرة" التي هزَّت أركان العالم، حديث الساعة، ولم تكن تلك الكتابات على جدار جاره ذات معنى لكثيرين قبل أسبوع.

وقد أزاحت الكتابات التي دوَّنها الجيران على بيت الخاطف "كانصو" كثيرًا من الشكوك التي كانت ترواد أهالي الجلفة بأن ابنهم قابع وراء جدران الإخفاء القسري.

ومن تلك العبارات التي أفصحت عن تلك الشكوك، واحدة تقول: "الحرية ولو بعد 27 عامًا، وأنت يا كانصو تبقى في سجن الشعوذة إلى الأبد".

عبارة دوّنت بالحبر الأسود على حائط بيت في بلدة القديد بولاية الجلفة الجزائرية، لم تكن تثير كثير اهتمام قبل أيام من فك لغزها. لكنها اليوم تحمل ألف دلالة بعد الوصول إلى الجاني الذي أخفى "عميرة" كل هذه السنين، وأن حبل الظلم مهما طال فإنه قصير، وعلى الباغي تدور الدوائر.