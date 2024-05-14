تفاصيل صادمة عن تحرير جزائري اختطف قبل ربع قرن (صور)
حررت السلطات الأمنية في الجزائر، رجلًا اختطف قبل 25 عامًا في ولاية الجلفة جنوب العاصمة الجزائر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "اللقاء" المحلية إن "ب.عمر" من بلدية القدير غرب الجلفة، عاد إلى أحضان عائلته بعد أن تم تحريره من مختطفيه، بعد ربع قرن على فقدان أثره بظروف غامضة، حيث ظنت عائلته أنه توفي أو قتل بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد، آنذاك.
وبحسب الصحيفة، بدأت قصة عودته بعدما تم تداول أخبار بين بعض السكان يقال إن مرجعها منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من شخص مقرب من مختطفه يؤكد أن الشاب المختفي " ب. عمر" على قيد الحياة وبصحة جيدة.
ووفق ذلك الشخص، فإن المختفي يعيش ببلديته ولم يخرج إلى بلدية أو ولاية أخرى، وإنه لا يخرج إلى الشارع بل يعيش قريبًا من منزل أسرته؛ لأن من أخفاه هو شخص على عتبة الستين عامًا اليوم.
وذكر أن "هذا الشخص موظف ويعيش بمفرده في بيته لم يتزوج ويمشي وحيدًا وقد أخفاه طيلة هذه المدة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب تداول هذه المعلومات بدأت رحلة البحث عنه من قبل أقاربه الذين اقتحموا بيت المختطف وهو بوسط مدينة القديد ليجدوا الضحية وسط دار معبأة بمادة التبن واستخرجوه.
ولفتت إلى أن "مصالح الدرك الوطني دخلت الى بلدية القديد حيث قاموا بتوقيف المختطف، وفي الوقت ذاته تم حمل الضحية لمباشرة إجراءات صحية وأمنية واستكمال التحقيق" .