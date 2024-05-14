تفاصيل صادمة عن تحرير جزائري اختطف قبل ربع قرن (صور)

حررت السلطات الأمنية في الجزائر، رجلًا اختطف قبل 25 عامًا في ولاية الجلفة جنوب العاصمة الجزائر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "اللقاء" المحلية إن "ب.عمر" من بلدية القدير غرب الجلفة، عاد إلى أحضان عائلته بعد أن تم تحريره من مختطفيه، بعد ربع قرن على فقدان أثره بظروف غامضة، حيث ظنت عائلته أنه توفي أو قتل بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد، آنذاك.