ريتا حايك ترد على الهجوم بعد تصريحاتها عن الزواج والإنجاب
علقت الفنانة اللبنانية ريتا حايك على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الزواج والإنجاب، لافتة إلى أنها أجابت على الأسئلة التي وجهت لها بكل صراحة وعفوية.
وكانت ريتا حايك قد كشفت عن عدم إيمانها بمؤسسة الزواج، لافتة إلى أنها تزوجت من أجل الإنجاب فقط.
وأكدت ريتا آنذاك أنها لو كانت تعيش في دول تسمح بالإنجاب دون زواج لم تكن لتتزوج.
وردت حايك على الهجوم خلال لقاء تلفزيوني قائلة: "كنت في لقاء وأجبت على الأسئلة بكل صراحة، ولكن قامت الدنيا وما قعدت والناس ما عجبها اللي قلته، ماشي الحال بهالحياة كل إنسان يفكر مثل ما بدو".
وأضافت الممثلة اللبنانية: "خلينا نحترم تفكير الآخر ورأيه، وأنا ما بدي كل الناس تفكر مثلي ولا فيهن يخلوني فكر مثلهن، أنا أساساً لم أعلق على الضجة الحاصلة ولم أرد على الانتقادات، وبغض النظر إذا كان الهجوم ممنهج أو غير ذلك لا أكترث للأمر".