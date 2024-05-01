ريتا حايك ترد على الهجوم بعد تصريحاتها عن الزواج والإنجاب

علقت الفنانة اللبنانية ريتا حايك على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الزواج والإنجاب، لافتة إلى أنها أجابت على الأسئلة التي وجهت لها بكل صراحة وعفوية.

وكانت ريتا حايك قد كشفت عن عدم إيمانها بمؤسسة الزواج، لافتة إلى أنها تزوجت من أجل الإنجاب فقط.

وأكدت ريتا آنذاك أنها لو كانت تعيش في دول تسمح بالإنجاب دون زواج لم تكن لتتزوج.