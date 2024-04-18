ريتا حايك: تزوجت من أجل الإنجاب.. وأقدمت على الخيانة (فيديو)

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أنها تزوجت بهدف إنجاب ابن وتكوين أسرة، مشيرة إلى أن زوجها يؤمن بالفكرة نفسها واصفة التوافق بينهما بـ"التصالح مع النفس".

وأشارت ريتا حايك إلى أن التصالح بينها وبين زوجها أمر جيد، ويجعلهما صريحين مع بعضهما في كل شيء دون قلق أو خوف.

خنت وتعرضت للخيانة

وكشفت ريتا حايك عن أنها أقدمت على الخيانة وتعرضت لها، مؤكدة أنها شعرت بالألم بسببها.

وبسؤالها عن سبب إقدامها على فعل الخيانة أجابت "ما في إنسان معصوم عن الخطأ، ومن يقل غير ذلك كاذب، وهناك من يقول إنه لا يخون، ولا يعلم أن الخيانة منقسمة لعدة أنواع، منها عدم الوفاء للشخص الذي تحبه، والخيانة ليست مقتصرة على الخيانة الجسدية فقط".

وأوضحت ريتا إلى أنها حينما تخون تفكر وتفسر سبب قيامها بفعلتها، موضحة أنها لا تهتم بإرضاء الشخص الذي خانته، إلا إذا كان قريبًا من قلبها.

وأكدت "الخيانة الزوجية من الممكن أن تكون عادية إذا كانت بعد 10 سنوات من الارتباط، وإن كنت أعلم أنني سأتعرض للهجوم بسبب هذا التصريح.

وتابعت: "لا اعتبر الخيانة خطأ في حال تصارح الخائن مع من خانه، فإذا جاء أحد وأخبرني أنه خانني سأشعر بالضيق، ولكن سأكون سعيدة بأنه أخبرني، فالصراحة بالنسبة لي كل شيء".