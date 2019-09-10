انتقادات لاذعة بين ترامب ومغنٍ أمريكي بسبب ”نظام العدالة الجنائية“

فتح المغني جون ليجند النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن هاجمه علنًا في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكان ترامب قد انتقد المغني ليجند وزوجته عارضة الأزياء كريسي تيغن، بسبب عدم اعترافه بجهوده في إصلاح نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن وجه ليجند انتقادًا لترامب خلال حوار مع شبكة ”MSNBC“.

وكتب ترامب قائلًا:“نجحت في إصلاح نظام العدالة الجنائية، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين لم يكونوا ليساهموا في الأمر من دوني، في حين يتحدث، اليوم، عن هذا الأمر أشخاص ليس لهم علاقة به من قريب ولا من بعيد، ويحصدون الثناء، مثل المغني الممل جون ليجند وزوجته سليطة اللسان، أين كانا عندما احتجنا لمساعدتهما!“.

وبعد ذلك، توجه المغني الفائز بجائزة غرامي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على ترامب، داعيًا السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إلى إعطاء زوجها المزيد من الثناء لصالح البلاد.

وكتب المغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“ميلانيا، الرجاء مدح هذا الرجل، هو يحتاجك، بلدك يحتاجك يا ميلانيا“.

وأعاد المغني نشر صورة للسيدة الأولى وهي تميل إلى إعطاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو قبلة في قمة مجموعة السبع، التي عقدت في فرنسا الشهر الماضي، حيثُ علّق عليها قائلًا:“آه نعم، ملانيا مشغولة، اعتذاري لدونالد ترامب“.