لأول مرة.. هيفاء وهبي تخوض تجربة ”الأكشن“

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد ”عقد الخواجة“، الذي يتولى مهمة إنتاجه مدير أعمالها محمد وزيري.

وكشفت مصادر لـ“إرم نيوز“ أن هيفاء وافقت على تقديم دور البطولة في الفيلم؛ لأن دورها سيكون جديدًا تمامًا عليها، فلأول مرة ستخوض تجربة ”الأكشن“ بالمشاركة مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وذكرت المصادر بأن هيفاء تعكف حاليًا على خوض تدريبات شاقة في النادي الرياضي، كما تجري تمرينات لياقة تحت إشراف مدرب خاص بها، حتى تصبح جاهزة تمامًا لتصوير أحداث الفيلم.

وأشارت إلى أنه خلال الأسبوع الجاري ستنتهي تمامًا كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات مع باقي النجوم المشاركين بالفيلم، على أن يبدأ التصوير في القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وفيلم ”عقد الخواجة“ قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

يذكر أن هيفاء وهبي بدأت مشوارها مع السينما في فيلم ”دكان شحاتة“، وقدمت بعده عام 2014 فيلم ”حلاوة روح“ الذي أثار جدلًا واسعًا قبل صدور قرار وقف عرضه.