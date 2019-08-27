بعد استقالته بسبب ”المثليين“.. هل عاد محمد وزيري لإدارة أعمال هيفاء وهبي؟

يبدو أن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الذي استقال مؤخرًا بسبب الهجوم ضده بعد إعلان عدم تأييده للمثليين، قد قرر العودة إلى إدارة أعمالها مجددًا وقد ألمح إلى ذلك بالفعل من خلال صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“.

وظهر وزيري مع هيفاء وهبي في صورة حيث أعطى كل منهما ظهره للآخر في وضعية رومانسية، وترك تعليقًا زاد من حيرة المتابعين، قال فيه: ”رجوع 2 رجوع“.

وسبق هذا المنشور، صورة أخرى نشرها وزيري ظهر فيها بجوار سيارة هيفاء وهبي، وعلّق قائلًا: ”بصراحة مش عربيتي دي بتاعت هيفا بس ميمنعش لو خدت لفة بيها“، ما جعل البعض يرجح عودته لإدارة أعمالها بعد تقديم استقالته.

وكان محمد وزيري قد أعلن استقالته رسميًّا من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب تعرضه لهجوم عنيف من جانب جمهورها ومتابعيها لانتقاده فرقة ”مشروع ليلى“ المثيرة للجدل بسبب المثلية الجنسية.

وبررّ وزيري الاستقالة بأن أهله تعرضوا للسبّ بسبب تعبيره عن رأيه وفكره رغم أنه يعمل في إدارة أعمال هيفاء دون مقابل مادي.

ومن جانبها ردت هيفاء وهبي على اتهام البعض لمدير أعمالها بالتقصير بسبب قلة مشاركاتها الفنية وحفلاتها الغنائية، مؤكدة أنه يهتم بها كثيرا، وأنها هي التي ترفض بعض المهرجانات والحفلات ‏واصفة نفسها بأنها إنسانة صعبة.‎

وتربط الفنانة هيفاء وهبي علاقة قوية بمحمد وزيري، تتضح من خلال نشر الكثير من الصور الرومانسية طوال الفترة الماضية؛ ما أثار الجدل حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما، وهو ما تنفيه الفنانة.

https://www.instagram.com/p/B1rdTXdByFQQtjWUJEHWM0VeDL7JA0Lwj5zgtY0/

https://www.instagram.com/p/B1q4GEBBB2oYAp92boSl5flBE3-qkWP1l_Z2r40/