روسيا.. العثور على نظائر مشعة في عينات بعد حادث اختبار صاروخي

عثرت هيئة الأرصاد الجوية في روسيا، يوم الاثنين، على نظائر مشعة في عينات بعد حادث وقع أثناء اختبار محرك صاروخي شمالي البلاد.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، عن الهيئة، قولها يوم الاثنين، إنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة في عينات بعد الحادث الذي وقع هذا الشهر.

وأضافت الهيئة أن ”سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع الذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث“.

وأعلنت وكالة ”روساتوم“ النووية الحكومية في روسيا، مطلع الشهر الجاري، أن خمسة من موظفيها لقوا حتفهم في حادث وقع خلال اختبارات بموقع عسكري في شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية حينها عن ”روساتوم“، أن الحادث وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل.