بوتين: لا خطر من زيادة الإشعاع بعد انفجار الصاروخ‎

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه ليس هناك خطر من زيادة مستويات الإشعاع بعد وقوع انفجار في موقع عسكري شمال روسيا في الثامن من أغسطس/ آب، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وأضاف بوتين، وإلى جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل محادثات ثنائية، أن ”كل القتلى والمصابين جراء هذه الحادثة سيحصلون على أوسمة من الدولة“. موضحًا أن ”كل إجراءات السلامة يتم اتخاذها ولا يوجد أي مخاطر من الإشعاع“.

وقالت الوكالة الروسية المعنية بالطاقة النووية: إن خمسة من موظفيها لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار تضمن ”مصادر لطاقة النظائر المشعة“، أثناء اختبار صاروخي على إحدى المنصات البحرية.

وكان بوتين يتحدث في مقر الإقامة الصيفي لماكرون في جنوب فرنسا، قبيل محادثات بين الزعيمين حول عدد من الموضوعات.