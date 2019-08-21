مقابل 8.5 مليون دولار.. بيع مقاتلة ”إف-16“ في مزاد علني بأمريكا

عرضت شركة ”جيت ليس“ الأمريكية مقاتلة من طراز ”إف-16“ للبيع في مزاد علني في فلوريدا مقابل 8.5 مليون دولار.

وسيتم بيع الطائرة المطلوبة على نطاق واسع في منطقة ”بالم بيتش“، إلى جانب طائرتين ”فايبر F-16″ و“F-16AM“ و“BM Block 20 Mid-Life-Update“.

ووفق ما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا تزال المقاتلة تعمل بكامل طاقتها، ولم يتم تجريدها من قدرتها على حمل السلاح، ومن المقرر بيعها من خلال شركة ”جيت ليس“ لتأجير وشراء الطائرات.

واشترت الشركة الطائرة المستعملة من سلاح الجو الأردني، كما اشترت العشرات من الطائرات المستعملة من طراز ”F-16“ من هولندا وبلجيكا بين عامي 2008 و2017.

وصنعت الطائرة في عام 1980، ولكنها تحتوي على ترقيات حديثة، بما في ذلك الأسلحة التي يتم التحكم فيها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والخوذات التي تعمل بالرؤية الليلية، بالإضافة إلى نظام ”Link16“ لنقل البيانات.

ويمكن للمقاتلة أن تحلق بسرعة تصل إلى 1573 ميلًا في الساعة، أي ضعف سرعة الصوت، وعلى ارتفاع 13 ألف متر، وهذا يعني أنها قادرة على السفر من نيويورك إلى لندن في ساعتين فقط.

ويصل مدى المقاتلة إلى 2400 ميل، ويبلغ معدل صعودها 20 ألف متر في الدقيقة، وعلى الرغم من أن الطائرة قد حلقت لمدة 6 آلاف ساعة بالفعل، إلا أنها قد تمت ترقيتها حتى تتمكن من الطيران لمدة تصل 8 آلاف ساعة، وهو ما يعادل أداء المهام الجوية لمدة 10-15 عامًا آخر، كما أنها تستطيع حمل ما يصل 6 صواريخ جو – جو.

وستعرض الشركة الطائرة المقاتلة للبيع بسعر 8.5 مليون دولار في المزاد العلني الذي لم تعلن موعده بعد، ومع ذلك لن يتمكن كل المتحمسين الهواة من اقتناء المقاتلة، حيث لا يسمح ببيعها سوى للحاصلين على رخصة مخصصة، مثل مقاولي الدفاع الذين يقومون بإجراء اختبارات للحكومات.

كما سيتعين على المالك الجديد أيضًا الامتثال للوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.