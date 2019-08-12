الكويت تغرم ماديًا كل من يذبح أضحيته بيده

عاش الكويتيون، خلال أول أيام عيد الأضحى حيرة وسط حالة من الجدل بشأن مخالفة قانون ذبح الأضاحي في البلاد.

ويمنع القانون في الكويت، المواطنين والمقيمين على حد سواء، من ذبح أضحيتهم بأيديهم، وهو ما وضعهم في حيرة بين الالتزام بالسنة النبوية التي تدعو المضحي لأن يذبح أضحيته بيده اقتداء بالنبي الكريم، وبين مخالفة القانون.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مسؤول محلي، قوله إن القانون يخالف أي شخص يذبح أضحية من غير حمل ترخيص، حيث يدخل ضمن الباعة الجائلين.

وأوضح المصدر، أن القانون لم يحدد جنسية المخالف، حيث منع ممارسة نشاط الذبح خارج المسالخ للجميع بلا استثناء.

وذكر المصدر، أن مخالفة البائع الجائل تنطبق على المواطن والوافد على حد سواء، وهي لا تقل عن 50 دينارًا ولا تزيد على 200 دينار.

وقال إن حالات ذبح المواطنين للأضاحي تعتبر نادرة جدًا، ومع ذلك فهي تعتبر مُخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.