كويتي يتلقى طلقة بالرأس في جنوب أفريقيا ويتوفى في الكويت

توفي كويتي بعد تلقيه طلقة نارية بالخطأ من صديقه في دولة جنوب أفريقيا، حيث خضع للعلاج لديهم ثم نقل إلى الكويت ليفارق الحياة على أرضها، وتم تسجيل قضية قتل خطأ في أحد مخافر محافظة حولي، وجارٍ التحقيق في ملابساتها.

وذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية أن الشاب الكويتي كان في رحلة إلى جنوب أفريقيا برفقة صديقه، وأصيب بطلقة نارية في الرأس على يد الأخير بالخطأ، وتم نقله لتلقي العلاج في أحد مستشفيات تلك الدولة وتم إيداعه العناية المركزة لمدة 9 أيام.

وأضافت: ”من ثم تم نقله جوًا إلى الكويت يوم الأربعاء الماضي تحت رعاية طبية، قبل أن يتم نقله من المطار إلى مستشفى مبارك تحت إشراف طبي، حيث توفي داخل المستشفى جراء المضاعفات الخطيرة التي لحقت به بسبب الطلقة، وتمت إحالة جثته إلى الطب الشرعي“.

وقال مصدر إن الشاكي – وهو شقيق المتوفى – زود رجال الأمن ببيانات صديق شقيقه، حيث قام رجال الأمن بالاتصال بوكيل النائب العام الذي أمر بتقييدها قتلًا خطأ، وجارٍ التحقيق مع صديق القتيل للوقوف على ملابسات الواقعة التي حصلت خارج البلاد وحيثياتها، والاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الأمنية في جنوب أفريقيا بخصوص الواقعة وما خلصت إليه التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص القضية.