السعودية تطلق ”روبوتًا“ لفتاوى الحج

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول روبوت في العالم الإسلامي، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، ”أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة روبوت الفتوى الآلي، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي“.

وتتيح هذه الخدمة ”تقديم الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج (..) من خلال التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين (..) لتقديم الفتاوى بعدة لغات (لم يحددها)“.

ويعمل الروبوت عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة عن أسئلة الحجاج، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلنت السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يفوق 1.8 مليون، فضلًا عن صدور 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.