زعم أنها تذكار من الكويت.. مسافر أمريكي يحمل مفاجأة صادمة في حقيبته‎

المصدر: أ ف ب

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار أمريكي، قاذفة صواريخ في حقيبة مسافر، أراد تمريرها على أنها مجرد تذكار من الكويت.

وأشارت ناطقة باسم الوكالة الفدرالية المكلفة بأمن النقل (تي أس ايه)، إلى مصادرة قاذفة الصواريخ في مطار ”بالتيمور-واشنطن“.

وأضافت أن ”مالك قاذفة الصواريخ -وهو من مدينة تكساس- قال إنه يحمل تذكارًا من الكويت.. ربما كان عليه اختيار حمالة مفاتيح عوض ذلك“.

وأشارت إلى أن الرجل أكد للسلطات أنه عسكري.

وأوضحت الوكالة في بيان أنه ”لحسن الحظ، فإن قاذفة الصواريخ لا تعمل وقد صودرت ”، مشيرة إلى أن الرجل تمكن بعدها من المغادرة على متن رحلة أخرى.

ويبدو أن قاذفة الصواريخ هي من نوع ”غريفين“، وهي ”سلاح يصيب الهدف بدقة ولا يتسبب بالكثير من الأضرار الجانبية“.