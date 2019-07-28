”الإيسيسكو“ تدرج قلعة عجلون بالأردن على قائمتها للتراث الإسلامي

أعلنت دائرة الآثار العامة الأردنية، أن لجنة التراث في العالم الإسلامي والمنبثقة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، سجلت رسميًا قلعة عجلون، ضمن القائمة النهائية لديها للتراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال اجتماعها الثامن والذي عقدته يوم الأحد، في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.

وكشفت دائرة الآثار الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أنه ”سيتم منح قلعة عجلون الشعار الرسمي للتراث في العالم الإسلامي، الذي من خلاله ستحصل القلعة على أهمية كبيرة من خلال التعريف بها والترويج السياحي والإعلامي لها، وربطها بالمعالم السياحية العالمية، وكذلك الاستفادة من أي دعم يخص المشاريع التراثية، ومنحها الأولوية في عمليات الترميم والصون والحماية“.

وأضافت الدائرة، أنها ”عملت على ترشيح القلعة ضمن الدفعة الأولى التي تقرر إدراجها على قائمة التراث الإسلامي، ما سينعكس على زيادة الفرصة لترشيح القلعة على قائمة التراث العالمي“.

وتمثل قلعة عجلون قيمة تاريخية إسلامية وعسكرية فريدة، حيث بنيت في العام 1184 على يد القائد عز الدين أسامة، أحد قادة جيوش صلاح الدين الأيوبي، على قمة جبل بني عوف، كنقطة مراقبة لتحركات جيوش أوروبا وحماية لطرق التجارة بين الأردن وباقي بلاد الشام، ولتكون نقطة ارتكاز لحماية المنطقة والحفاظ على خطوط المواصلات وطرق الحج بين بلاد الشام والحجاز.

وقلعة عجلون تسمى أيضًا بقلعة الرَّبض وقلعة صلاح الدين، ويوجد داخلها متحف يحتوي العديد من القطع الأثرية الرائعة.