إصابة مدافع ليفربول بالرباط الصليبي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بعدما أعلن الجهاز الطبي للفريق أن مدافع الفريق ناثانيل كلاين، يغيب لمدة 9 أشهر عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في تدريبات الفريق في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقضى كلاين النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى نادي بورنموث الإنجليزي، وعاد إلى صفوف الريدز مع نهاية الموسم.

وخرج كلاين مصابًا خلال مباراة الفريق الودية في الجولة التحضيرية للمسم الجديد ولم تكن قد تفاقمت حتى أظهرت الأشعة أن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي بحسب ما ذكر موقع “ livescore“.

وذكر موقع تصريحات للمدير الفني للفريق يورغن كلوب يقول: ”ندعم كلاين حقًا إنه سيء الحظ، لم أكن أتوقع أن تكون الإصابة بهذه القوة، ونأمل أن يعود سريعًا وننتظر عودته سالمًا قريبًا“.

كان كلاين صاحب الـ 28 عامًا قريبًا من الانتقال إلى كريستال بالاس، ووصلت المفاوضات بين اللاعب وكريستال إلى مراحل متقدمة إلا أن الإصابة حرمته من استكمال التعاقد.

وانتقل كلاين إلى ليفربول صيف 2015 قادمًا من ساوثامبتون، شارك مع ليفربول في 103 مباراة سجل هدفين وصنع 3.