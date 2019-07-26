تذكرة الدخول بجزرة.. متحف فريد لـ“الحمير“ في الجبل الأسود (فيديو)

يحظى متحف ”الحمير“ في مدينة دانيلوفغراد جنوب الجبل الأسود، باهتمام كبير من قبل الزوار لكونه الوحيد من نوعه في منطقة البلقان.

وجرى إنشاء المتحف على مزرعة في قرية مارتينيسي عام 2015، وبلغ عدد السياح الذين زاروه منذ افتتاحه وحتى الآن 56 ألف زائر، حسب صاحب فكرة المتحف والمزرعة داركو سافليتش.

وفي حديثه للأناضول، أشار سافليتش إلى أنه جرى افتتاح المتحف على أرض المزرعة قبل 4 سنوات، ليكون الوحيد من نوعه في البلقان.

وأوضح أن المتحف الذي يضم عربات وسروجًا وآلات حراثة وغيرها من الأدوات التي يتم استخدامها مع الحمير لقضاء الكثير من الأشغال الزراعية والحياتية، يلفت الانتباه إلى مدى صعوبة الظروف التي تعيش فيها تلك الحيوانات.

وقال سافليتش: ”أطلقنا على هذا المكان اسم متحف الحمير، غير أنه لو تمكنت الحمير من التحدث لأطلقت عليه اسم (متحف التعذيب)“.

ولفت إلى أن المتحف يعد واحدًا من أصل 11 وجهة سياحية بمقدور السياح زيارتها في المنطقة.

وأشار إلى وجود 40 حمارًا في المزرعة، بينما يبلغ عددها في عموم البلاد نحو 150؛ ”لذا نحن نهدف بإنشاء هذا المتحف إلى حماية هذه الحيوانات الذكية من الانقراض في البلاد“.

وتطرق سافليتش إلى فوائد حليب الحمير، قائلاً: إنه ”يُستخدم لمعالجة أمراض عدة مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والسعال“.

ويمكن للزوار الدخول إلى المتحف من خلال جلبهم كيلوغرامًا واحدًا من التفاح أو الجزر بدلاً من التذكرة المعتادة.