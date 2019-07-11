وفاة الداعية ”العم أمين“ وسعوديون ينعونه.. فمن هو؟

نعى سعوديون من مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس، الداعية السعودي المعروف، أمين عبدالجواد، صاحب اللقب الشهير ”العم أمين“ الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وقال المشرفون على صفحة العم أمين في موقع ”تويتر“، إن ابن مدينة جدة فارق الحياة صباح اليوم الخميس.

السلام عليكم يامتابيعين عم امين عم اليوم الصباح انتقل الى رحمة الله اللهم ارحمه وغفرله وتجاوز عنه — العم أمين ☝️ (@alam_amin1) July 11, 2019

وتدهورت صحة الشيخ السعودي المسن في الأيام الأخيرة، وظهر في مقاطع فيديو يطلب الدعاء له ويشكر كل من وقف بجانبه في مرضه.

وأثار الإعلان عن وفاة العم أمين موجة من الحزن، انعكست في سيل التدوينات التي نعى فيها مدونون سعوديون يمثلون مختلف شرائح المجتمع، الداعية عبدالجواد، ويشيدون بمسيرته في الدعوة.

انا لله وانا اليه راجعون ،رحم الله صاحب القلب النقي الطاهر #العم_امين_في_ذمه_الله ،اللهم اغفر ذنبه ،اجعل ما اصابه كفارة عنه يا ارحم الراحمين. pic.twitter.com/CbRNtFzO9j — فواز الحارثي (@AlharthiFawaz) July 11, 2019

#العم_امين_في_ذمه_الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه

اللهم اسكنه الفردوس الأعلى

قبل أيام كلمته فيه ثقة وإيمان بالله وكأنه لم يعاني من شيء ويقول أيام معدودات ويدعي لنا أكثر من نفسه — سامي الجعوني (@samialjaoni) July 11, 2019

وترجع أصول العم أمين إلى المدينة المنورة، لكن والده انتقل للعيش في مدينة جدة للعمل، ليصبح الطفل الصغير فيما بعد أحد معالم المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، ويختتم حياته داعية للإسلام فيها.

ويحمل العم أمين شهادة ”دبلوم تجارة“، يتطلب الحصول عليها الدراسة لمدة ثلاث سنوات بعد الثانوية، وعمل موظفًا في وزارة الدفاع، قبل أن يتركها ويتفرغ للصيد البحري ويصبح من أشهر صيادي جدة.

وقرر الرجل قبل أكثر من 15 عامًا، التفرغ للدعوة الإسلامية، وتتلمذ على يد عدد من الدعاة المعروفين، مثل عبدالله المصلح محمد المنجد، قبل أن يصبح واحدًا من أشهر الدعاة بين الجاليات الفلبينية والسريلانكية، ليسلم العشرات منهم بفضله.

وقادت شهرة العم أمين في الدعوة الإسلامية، وحث الشبان على الاستقامة والابتعاد عن المخدرات والتدخين وغيرها من الظواهر السلبية، إلى تحوله لضيف ومتحدث في القنوات التلفزيونية المحلية؛ ليكتسب مزيدًا من الشهرة.