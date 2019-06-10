شاهد.. أفيال تقيم مسيرة جنائزية لصغيرها في الهند

في فيديو مؤثر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد قطيع من الأفيال يقيم مسيرة جنائزية لفيل صغير في الهند.

ويُظهر الفيديو في البداية، فيلا يحمل آخر صغير جثة هامدة، قبل أن يتبعه باقي القطيع ويقيمون ما يشبه مسيرة جنائزية وسط إحدى الطرق، رافضين التخلي عن الصغير.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُعتقد أن الأم هي التي تحمل الفيل الصغير، والتي يمكن رؤيتها تنقله على الجانب الآخر من الطريق وتضعه على الأرض، قبل أن ينضم إليها حوالي 8 أفيال آخرى على الأقل، بينهم 3 صغار.

كما يمكن رؤية تجمع بعض الحشد على بعد يشاهدون ذلك المشهد المؤثر، وأثار الفيديو مشاعر الكثير من رواد الإنترنت، حيث قال ”كاسوان“ عبر ”تويتر“: ”سيحرك ذلك مشاعرك، هذه مسيرة جنائزية لأفيال تبكي وهي تحمل جثة فيل صغير“، مضيفا ”العائلة لا تريد أن تتخلى عن صغيرها وتتركه“.

وليس معروفًا كيف مات الفيل الصغير أو السبب وراء موته.