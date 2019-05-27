أردني يهدد بالانتحار عبر ”البث المباشر“ بسبب وظيفة

ظهر شاب أردني بمقطع فيديو عبر البث المباشر لأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد بالانتحار، مطالبًا سلطات بلاده بإيجاد فرصة عمل له في القطاع الحكومي.

وحسب الفيديو الذي تداوله ناشطون، صعد الشاب إلى منطقة مرتفعة في محافظة ”إربد“ شمال البلاد، وهدد بإلقاء نفسه بحال لم تقم الحكومة بتأمينه بفرصة عمل، لكن اللافت في الحادثة استخدام الشاب خاصية البث المباشر.

وخلال مقطع الفيديو الذي وثقه عبر البث المباشر، طالب الشاب بإزالة التعميم الأمني عنه ليتسنى له الحصول على فرصة عمل ووظيفة، حيث سارعت قوات الأمن ووجهاء من المنطقة بالحضور إلى المكان، ونجحوا فعلًا بإقناعه بالعدول عن الانتحار، كما ووعدوه بحل مشكلته في أقرب وقت.