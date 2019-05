أردني يهدد بالانتحار عبر ”البث المباشر“ بسبب وظيفة

View this post on Instagram

ظهر شاب أردني بمقطع فيديو عبر البث المباشر لأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدد بالانتحار، مطالبًا سلطات بلاده بإيجاد فرصة عمل له في القطاع الحكومي. . وخلال مقطع الفيديو الذي وثقه عبر البث المباشر، طالب الشاب بإزالة التعميم الأمني عنه ليتسنى له الحصول على فرصة عمل ووظيفة، وسارعت قوات الأمن ووجهاء من المنطقة بالحضور إلى المكان، ونجحوا فعلًا بإقناعه بالعدول عن الانتحار، كما ووعدوه بحل مشكلته في أقرب وقت.