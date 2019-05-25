البنتاغون يعتزم رصد وتحليل 350 مليار رسالة في مواقع التواصل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مناقصة لتنفيذ مشروع يتضمن تحليل 350 مليار رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم؛ وذلك بهدف رصد وتتبع اتجاهات الرأي العام ودواعي التغيير في شتى المجتمعات.

وتطلب المناقصة، التي تتولاها كلية الدراسات البحرية في كاليفورنيا، تسجيل منشورات مواقع التواصل لما لا يقل عن 200 مليون شخص يمتلكون صفحات تواصل اجتماعية بأسماء حقيقية، موزعين على أكثر من 100 دولة وبأزيد من 60 لغة.

وبحسب وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، سيجري تحليل هذه الرسائل وصولًا إلى ما يسمى بـ ”التعبير الجمعي“ في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشكل هذه المناقصة جزءًا من برنامج حالي لدى البنتاغون، يعمل على بيانات مرجعية لرصد وتقييم آليات العمل والتأثير في فضاء السوشيال ميديا. وستكون إحدى مكونات هذا البرنامج مركزة على الفترة ما بين يوليو 2014 وديسمبر 2016.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن ت. كامبر وارن، الباحث الرئيسي في مشروع وزارة الدفاع الأمريكية، أن مخرجات هذا المشروع ستوظف لتوسيع وتعزيز فهم أنماط الاتصال الاجتماعي، وما يمكن أن تحدثه من تسريع أو تبطيء في سرعة وأنماط التغيير في العالم.

وتنسب الوكالة إلى ويليام كارتر نائب مدير سياسات التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن، أن هذا المشروع الذي يرعاه البنتاغون يساعد في مواجهة أعداء الديمقراطية ممن يعملون على توسيع الثغرات الاجتماعية في الدول الغربية. لكن ذلك لا يضمن إساءة استخدام هذه البيانات التي يجري تجميعها من مختلف دول العالم وتوظيفها لأهداف غير منصوص عليها في عقود المقاولة.