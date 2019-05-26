هندية تطلي سيارتها بـ“روث الأبقار“ لسبب غريب (صور)

مع ارتفاع درجات الحرارة يجرب الناس أشياء مختلفة للتغلب عليها، لكن إحدى السكان بمدينة أحمد آباد في الهند توصلت إلى طريقة جديدة للحفاظ على سيارتها باردة في فصل الصيف، من خلال طلائها بالكامل بروث الأبقار.

وكتب ناشط على ”فيسبوك“، يدعى روبيش غورانجا داس، والذي نشر صور السيارة: ”هذا أفضل استخدام لروث الأبقار رأيته في حياتي“، وأضاف: ”لمواجهة درجة الحرارة البالغة 45 درجة مئوية ولحماية السيارة من السخونة قامت السيدة سيجال شاه بتغطية سيارتها بروث الأبقار حتى تظل باردة“.

وأظهرت الصور أن السيارة مطلية بالكامل بروث الأبقار.

وفي حين أصابت صور السيارة الكثير من الناس بالدهشة، فقد أراد آخرون معرفة كيف سيتعامل ركاب السيارة مع رائحة روث الأبقار، وتساءل البعض الآخر عن درجة تبريد الروث للسيارة.

وبعد انتشار صور السيارة على الإنترنت، التقت وكالة الأنباء ANI بمالكة السيارة سيجال شاه التي قالت إن السيارة أصبحت ”باردة“ حتى بدون استخدام تكييف الهواء.

وأضافت سيجال: ”الروث لا يبقي سيارتي باردة فحسب بل يساعد أيضًا في منع التلوث؛ لأن الغازات الضارة المنبعثة أثناء استخدامنا تكييف السيارة تزيد من درجات الحرارة وتساهم في الاحتباس الحراري. أنا أقود سيارتي بدون تشغيل التكييف لأن روث الأبقار يبقيها باردة“.