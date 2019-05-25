الهند تحظر جماعة ”المجاهدين“ البنغالية

أعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، حظر جماعة ”المجاهدين“ البنغالية، باعتبارها تسعى لإقامة ”خلافة إسلامية“ في شبه القارة الهندية.

وذكرت وزارة الداخلية الهندية، في بيان، أن ”الجماعة ومنظماتها التابعة لها، مثل جماعة المجاهدين في الهند، وجماعة المجاهدين في هندوستان، ارتكبت أعمالًا إرهابية وشجعت عليها“.

وأضافت أنها ”جندت شبابًا بشكل نشط لأجل أنشطة إرهابية في الهند“.

وأوضح البيان أن ”هدف جماعة ”المجاهدين“ البنغالية هو إقامة خلافة عن طريق الجهاد“.

وأردف: ”كشفت التحقيقات أيضًا عن خطة للجماعة لإنشاء قواعد دائمة على بعد عشرة كيلومترات على طول الحدود الهندية البنغالية في عدة مناطق بولاية البنغال الغربية وأسام وتريبورا، وخططت لنشر شبكتها في جنوب الهند بدافع رئيسي لإقامة الخلافة في شبه القارة الهندية“.

يشار إلى أن الجماعة تشكلت عام 1998، وهي محظورة أيضًا في بنغلاديش.