في الصين.. جراحة ناجحة لتجميل طفلة وُلدت بـ 14 إصبعًا (صور)

View this post on Instagram

تمكن أطباء صينيون من إجراء جراحة تجميلية ثورية لطفلة وُلدت بـ4 أصابع إضافية في يديها، في المستشفى المركزي لكلية شنيانغ الطبية في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية مجانًا. ووُلدت الطفلة الصينية التي لم يكشف عن هويتها، والبالغة من العمر 3 أعوام، بـ14 إصبعا، أي إصبعين إضافيتين في كل يد. وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعاني الطفلة من خلل وراثي أصاب عائلتها قبل 5 أجيال، ولكن العائلة الفقيرة لم تستطع الحصول على العناية الطبية اللازمة، لتخليصها من أصابعها الإضافية. #إرم_نيوز #china #الصين #طفل #photo #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trends #socialmedia #vedio #Surgery #Hangzhou #Child #غرائب #عجائب #Explor #جراحة #finger