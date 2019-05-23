في الصين.. جراحة ناجحة لتجميل طفلة وُلدت بـ 14 إصبعًا (صور)

تمكن أطباء صينيون من إجراء جراحة تجميلية ثورية لطفلة وُلدت بـ4 أصابع إضافية في يديها.

ووُلدت الطفلة الصينية التي لم يكشف عن هويتها، والبالغة من العمر 3 أعوام، بإصبعين إضافيتين في كل يد.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعاني الطفلة من خلل وراثي أصاب عائلتها قبل 5 أجيال، ولكن العائلة الفقيرة لم تستطع الحصول على العناية الطبية اللازمة، لتخليصها من أصابعها الإضافية.

ولحسن الحظ، تمكنت الطفلة من الخضوع للجراحة التجميلية اللازمة لاستئصال الأصابع الإضافية في المستشفى المركزي لكلية شنيانغ الطبية في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية مجانًا.

ووعد الأطباء بأن هذه الجراحة لن تؤثر على نمو الطفلة، وستحافظ على مظهر يدها الطبيعي وقدرتها الحركية.

وقال اختصاصي جراحة اليد الدكتور ”زان جي“، الذي أجرى العملية الجراحية:“كان هناك إصبعان إضافيتان في كل يد، وهي حالة نادرة للغاية“.

وأضاف:“ما جعل العملية معقدة، هو أن الأصابع التي أردنا استئصالها كانت ملتحمة بالتي أردنا إزالتها“.

وبالإضافة إلى استئصال الأصابع الإضافية، أعاد الأطباء تصحيح انحناء إبهامها، وعدّلوا مسار نمو العظام بمساعدة قضبان معدنية.

وقال زان:“نحن وعائلة المريضة راضون عن مظهر يديها“، ولكنه لم يذكر ما إذا كانت الطفلة ستحتاج إلى جراحات أخرى في المستقبل.

وتشير الإحصاءات إلى أن هذه الحالة النادرة تؤثر على واحد من كل 700 -1000 مولود في جميع أنحاء العالم، وعادة ما يتم رصدها أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية.