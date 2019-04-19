السعودية.. ”باحثون عن كنوز“ يعبثون بأكبر ”ثقب مفتاح“ في العالم (فيديو)

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن العبث الذي يلحقه الباحثون عن كنوز والذهب بالمناطق الأثرية والمعالم التراثية في السعودية، طال مدفن ”ثقب المفتاح“ الذي يعد أكبر ثقب مفتاح بالعالم.

ونقلت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية المحلية، عن الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني معدّ ومقدم برنامج ”على خطى العرب“، عيد اليحيى، قوله إنّ ”ثقب المفتاح بالسعودية من أكبر المدافن، وهو مدفن ضخم جدًا على شكل نمط (ثقب مفتاح)، حيث أظهر التصوير عن طريق (جوجل) أن المدفن يتكون من (حرم وخلفه بقية الذيل) يقع على سطح جبل.

وأضاف اليحيى في مقطع مصور أنّ ”عمر هذا المدفن يعود إلى العصر الحجري الوسيط وربما أقدم من ذلك بكثير“، موجهًا رسالة للشباب ومسؤولي الآثار، مفادها ”ضرورة المحافظة على ما تبقى من جدرانه التي صمدت لآلاف السنين في مواجهة عبث المهووسين“.