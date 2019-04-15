الكويت تنهي جدل منع الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات

أعلن المجلس البلدي في الكويت، اليوم الإثنين، عدم الموافقة على موضوع إلغاء الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات، بعد مناقشة اقتراح بهذا الخصوص في جلسة المجلس اليوم للتصويت عليه.

وجاء قرار المجلس البلدي برفض الاقتراح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس في وقت سابق، بعد أن تم التصويت عليه، حيث تم رفضه من قبل 7 أعضاء، في حين وافق 6 عليه، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكان عضو المجلس البلدي حمدي العازمي، قد تقدم قبل أيام باقتراح لمنع استخدام الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات، مبررًا اقتراحه بـ ”المحافظة على العادات والتقاليد، ونظرًا للأضرار الصحية والنفسية والمشاكل الأسرية“.

ولاقى الاقتراح آنذاك انتقادًا لاذعًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استياءهم واستغرابهم من الاقتراح، معتبرين أنه ”تضييق على الحريات الشخصية“.

وتفرض الهيئة العامة للبيئة في الكويت على الأماكن العامة كالمجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي دفع رسوم مخصصة للترخيص لمباشرة تدخين الشيشة ضمن ضوابط محددة.