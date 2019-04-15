معلومات جديدة حول جثة المصري التي عثر عليها بالكويت

سجلت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت قضية شبهة جنائية بعد عثورها على جثة مصري فوق سطح بناية في منطقة ”الجابرية“ بمحافظة ”حولي“ وعليها آثار دماء.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإنه إثر تلقي بلاغ عن وجود جثة مجهولة الهوية فوق سطح بناية في الجابرية، انتقل رجال الأمن إلى الموقع، فوجدوا الجثة وعليها آثار دماء.

وبعد الفحص تبيَّن أن الدماء نتجت عن جرح قطعي في الجبهة، وبتفتيش ملابس الضحية عثروا على بطاقة مدنية تفيد بأنه مصري الجنسية، ويبلغ 59 عامًا من العمر.

وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي، فيما جار التحري عن ملابسات الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية في الكويت يوم الأحد، على جثة وافد مصري ملطخة بالدماء فوق سطح إحدى البنايات.

وتلقت بلاغًا بوجود وافد مصري في حالة غير طبيعية على سطح بناية في الجابرية، ولدى وصول الجهات المختصة إلى المكان كان مفارقًا الحياة.