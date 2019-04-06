طرفة ملياردير: سحبت 10 ملايين دولار من البنك دفعة واحدة للنظر إليها

روى الملياردير النيجيرى أليكو دانغوتي، أغني شخص في أفريقيا، واقعة طريفة من أيام شبابه، عندما سحب 10 ملايين دولار من البنك دفعة واحدة ، ليتأكد أنه فعلًا غني.

وقال دانغوتي خلال كلمته يوم السبت في المنتدى الاقتصادي ”عندما تكون شابًا يكون أول مليون مهمًّا جدًّا، لكن بعد ذلك لا تعني لك الأرقام شيئًا .“

وأضاف :“لذا قمت ذات يوم بتحرير شيك بـ 10 ملايين دولار صرفته من البنك، ووضعت المال في حقيبة سيارتي“.

ثم أوضح كيف قام عند وصوله إلى بيته بترصيص الدولارات في غرفته، وجلس ينظر إليها .

وقال وهو يضحك:“تأكدت حينها أنني أملك المال، ثم أخذته وأعدته إلى البنك في اليوم التالي“.

وكوَّن أليكو دانغوتي ثروته التي تقدر بأزيد من 15 مليار دولار حسب مجلة فوربيس، في مجال الأسمنت من خلال ”مجموعة دانغوتي للأسمنت“ التي تعمل حاليًّا بعدد من البلدان الأفريقية.

ونصح رجل الأعمال الناجح الشباب بالاستثمار في مجالي الفلاحة والتكنولوجيا؛ لأنهما من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة في أفريقيا .

كما عبَّر عن أسفه لوجود الكثير من الحدود والعوائق الإدارية بين بلدان القارة السمراء؛ ما يعيق التبادل الاقتصادي فيما بينها، ضاربًا المثل بدولة بينين المجاورة لنيجيريا، والتي تستورد الأسمنت من الصين بثمن غال، بينما أحد مصانعه على بعد 40 كيلومترًا من حدودها.