جنوب إفريقيا تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الجمعة، عزم بلاده خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على الفلسطينيين.

وأشار في كلمة له بالبرلمان إلى سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وعدم انخراط حكومة بنيامين نتنياهو في المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين.

وقال رامافوسا: ”جمهورية جنوب إفريقيا ستواصل الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية عند مستوى منخفض مع إسرائيل، وسنؤكد ذلك قطعيًا بقرار من مجلس الوزراء“.

وأضاف: ”نظهر دعمنا المفتوح لدولة فلسطين، مع دفاعنا عن حق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمان مع جيرانها“.

ولم يدلِ رامافوسا بأي معلومات حول تاريخ إصدار القرار، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وفي آب/أغسطس الماضي، نفت جنوب إفريقيا أنباء عن إعادة سفيرها، سيسا إنغومباني، إلى تل أبيب لاستئناف مهامه.

وسحبت جنوب إفريقيا سفيرها لدى تل أبيب في 14 أيار/مايو 2018؛ احتجاجًا على ”مجزرة“ ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات، بالتزامن مع نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.

وسبق أن أقدمت جنوب إفريقيا على سحب سفيرها من تل أبيب، في أيار/مايو 2010؛ احتجاجًا على اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية لسفن ”أسطول الحرية“ التي كانت متوجهة إلى شواطئ قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، ما أسفر حينها عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك وإصابة 50 آخرين.