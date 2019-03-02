منخفض جوي يدفع سمك القرش نحو شواطئ غزة (صور وفيديو)

استقبلت شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، السبت، أسرابًا من أسماك القرش، دفعها المنخفض الجوي الذي يسود الأجواء نحو تلك المنطقة من القطاع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للأسماك بعدما قام صيادون فلسطينيون باصطيادها في شباكهم، قبل أن يخرجوا بها إلى البر لبيعها للمواطنين.

واحتشد عدد كبير من السكان والصيادين، نحو أسماك القرش لالتقاط الصور معها وتسجيل الحدث غير العادي الذي تسببت الأحوال الجوية في حدوثه.

???? #صور.. صيد عدد من أسماك القرش في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم. pic.twitter.com/XGgN9gQjGL — فلسطين أون لاين (@felesteenonline) March 2, 2019

وأفادت مصادر محلية بأن صيادين فلسطينيين نجحوا قبل أيام في اصطياد 60 سمكة قرش تزن الواحدة منها ما بين (10-50 كغم) في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من ممارسات احتلالية قمعية، حيث دأبت قوات الاحتلال على اعتقال الصيادين وإطلاق الرصاص عليهم في عرض البحر، إلى جانب تضييق مسافات الصيد باستمرار.