شاهد.. أغلى سرير في العالم سيستقر في هذا المكان (صور)

أضافت شركة ”ريجنت سيفن“ لخطوط سفر السفن السياحية الفاخرة ومقرها مدينة ميامي الأمريكية، أغلى سرير في العالم، إلى الأثاث الراقي في سفينتها ”سيز سبلندور“، والتي تُعد أكثر السفن السياحية ترفًا على كوكب الأرض.

وبحسب مجلة ”فوربس“ الأمريكية، لأكثر القوائم شهرةً حول العالم، فإن السرير الفاخر جدًا صممته يدويًا شركة ”فيفيدوس“ السويدية لصناعة الأسرة الفاخرة، بمزايا فريدة، تسمح للعضلات بالاسترخاء بشكل طبيعي، والحصول على متعة النوم العميق، مع إحساس بالعوم، بدون عائق.

ويحتوي فراش ووسائد السرير على عدة طبقات مرنة وناعمة، محشوةً بأجود أنواع القطن والصوف والحرير وشعر الخيل، مع سلاسل دعم لتثبيت الأيدي، كما ويُحيّد الرطوبة، ويحافظ على درجة حرارة الجسم الصحيحة.

وتضم سفينة ريجنت سيفن، التي ستُبحر لأول مرة في فبراير/شباط العام 2020م، مزايا منقطعة النظير، في جناحها الخاص، ومن بينها: “ مفروشات مصنوعة يدويًا، ورخام إيطالي، وثريات ذهبية، ومنحوتات فنية لا تُقدر بثمن، وساونا شخصية وسبا وخادم شخصي، وغيرها“.