بريطاني يصنع ثروةً طائلةً من خلال سفره بالقطار

أثناء سفره يومياً بالقطار من منزله في مقاطعة لَسْتَرْشِير وسط بريطانيا، إلى عمله بالعاصمة لندن، صنع إيان باتيسون ثروةً طائلةً بلغت 3 ملايين دولار، وذلك عبر قضائه أثناء رحلة سفره لخمس ساعات، بالتنقل بين الركاب والبحث بينهم عن بيع وشراء عقارات.

وتحوّلت حياة باتيسون 46 عاماً، من موظف عادي، إلى عالم الأثرياء، حيث قال لصحيفة ديلي ميل البريطانية أنه اعتاد السفر يومياً الى عمله لسنوات طويلة، ولكنه قرر أخيراً تحقيق أقصى استفادة من تنقلاته الروتينية عبر القطار.

وبدأ بالقراءة عن كيفية الاستثمار، ثم تلقى دورةً حول ”إدارة الممتلكات العقارية“، في محاولة منه لكسب المال، ثم بدأ بشراء وبيع العقارات، ونجح في صناعة محفظة عقارية بثمن هائل.