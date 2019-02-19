”ستاندرد اند بورز“ ترجح تراجع أسعار العقارات بدبي في 2019

قالت ”ستاندرد اند بورز“ للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء، إنها تتوقع تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بشكل أكبر في 2019، بسبب استمرار فجوة العرض والطلب، على أن يحدث استقرار تدريجي في 2020.

وقالت في تقرير: ”نتوقع ألا يتحسن أداء سوق العقارات السكنية في دبي في 2019 مقارنة مع 2018، وذلك في إطار التصور الأساسي الذي تستخدمه ستاندرد اند بورز في تحليلها التصنيفي لكيانات الإمارة“.

وأضافت أن ”من المستبعد أن تشهد سوق العقارات السكنية تعافيًا ملموسًا في 2021“.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار الاسمية تراجعت بين 25 و33% منذ 2014، نقلاً عن شركة أستيكو للاستشارات العقارية.