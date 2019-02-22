كندي يدخل موسوعة ”غينيس“ بارتداء 260 ”تيشيرت“ (صور)

دخل رجل كندي موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بارتدائه 260 ”تيشيرت“ في آن واحد.

وقال ”تيد هاستينغز“ إنه كان يتصفح موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع ابنه البالغ من العمر 11 عامًا عندما عثر على الرقم القياسي الخاص بارتداء أكبر عدد من ”التيشيرتات“ في وقت واحد.

ووفقًا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، قال ”هاستينغز“: ”لم أود أن أخيب ظن ابني، فقررنا أن نحدد أولًا، أي رقم قياسي يمكن أن نحاول تحطيمه، ثم الخطوات المتبعة، ثم عثرنا على الرقم القياسي الخاص بالتيشيرت“.

وأضاف: ”ثم طلبنا عددًا من التيشيرتات مختلفة المقاسات وصولًا إلى 20 XL من الهند، ووضع خطط لمحاولة تحطيم الرقم القياسي في صالة بولسكي سترينغس للألعاب الرياضية في مدينة كيتشنر“.

وتمكن ”هاستينغز“ من ارتداء 260 تيشيرت، ليحطم الرقم القياسي السابق بفارق 3، لكنه وصف التجربة بأنها ”فظيعة بشكل عام“.

وقال: ”عندما ارتديت 100 تيشيرت، شعرت أن تحقيق الرقم القياسي ممكن، ولكن مع الوصول إلى التيشيرت رقم 150، بدأت اعتقد أن هذا الأمر هو أحد أغبى الأشياء التي قمت بفعلها منذ فترة طويلة“.

وأوضح: ”مع تزايد عدد التيشيرتات التي أرتديها، تزايد وزنها على جسدي وأصبح مقيدًا، لكنني تحملت ونجحت في النهاية“.