هنديان يدخلان موسوعة غينيس بـ 105 أحضان في دقيقة (فيديو)

حقق صديقان هنديان رقمًا قياسيًا جديدًا بتبادل الأحضان، وحطما الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بـ 105 أحضان في دقيقة، مقابل الرقم السابق 79 حضنًا.

ويظهر الصديقان فى وصلة احتضان متواصل وسط مجموعة من الجمهور عبر فيديو، بينما راقبهم مسؤولو موسوعة غينيس، وتم احتساب عدد مرات الأحضان المتبادلة بينهما خلال دقيقة واحدة.

وهنأت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الصديقين، وقالت إن ”برابهاكار وماهيش من ولاية أندرا برديش في الهند، قاما بالعناق 105 مرات، وكسرا الرقم القياسي السابق 79 حضنًا، والذي حققه صديقان آخران هما شمس خان وعرفان محسود من دولة باكستان“.

وأضافت: ”إذا كنت لم تحصل على بطاقة في عيد الحب، لا تقلق، حاول وصديقك كسر ذلك الرقم القياسي“.