”بي بي سي“ تعتذر لمشاهديها بسبب ”كلمات نابية“ على الهواء (فيديو)

اعتذرت قناة ”بي بي سي“ الإخبارية، للمشاهدين على الهواء مباشرة؛ بعد أن سُمعت كلمات نابية خلال بث مباشر لمؤتمر أقامه بعض أعضاء حزب العمال.

وخلال بث المؤتمر الذي أعلن خلاله 7 من أعضاء الحزب استقالتهم، تسبب خطأ تقني في ظهور صوت أحد العاملين بالقناة خلال نطقه لألفاظ نابية على الهواء مباشرة.

وقال الموظف، الذي ما زالت هويته مجهولة حتى الآن، إن استقالة الأعضاء السبعة وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، سيضع الجميع في مشكلة كبيرة، ولكن عبر عن هذا المعنى بعبارة تحمل لفظًا منافيًا للآداب العامة.

I think all political news would be improved by someone muttering “we’re fucked” over it pic.twitter.com/MZVHhtZkZx

— Alan White (@aljwhite) February 18, 2019