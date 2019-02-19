”هوندا“ تقرر إغلاق مصنعها في بريطانيا.. و3500 شخص سيفقدون وظائفهم

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية (هوندا) إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها في بريطانيا.

وقال عضو البرلمان البريطاني جاستين توملينسون، إن شركة ”هوندا“ ستغلق عام 2022 مصنع السيارات الوحيد لها في بريطانيا.

وستؤدي هذه الخطوة إلى فقد 3500 وظيفة، في أحدث ضربة لصناعة السيارات في بريطانيا، مع اقتراب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف توملينسون الاثنين، أنه ”اجتمع مع وزير الأعمال وممثلين من هوندا، إذ أكدوا الخطوة“، موضحًا أنه ”من المقرر صدور بيان صباح غد. من الواضح أن الخبر انتشر مبكرا“.

ومصنع ”هوندا“ في سويندون بجنوب إنجلترا هو الثاني الذي سيغلق في 2022، إذ قالت شركة صناعة السيارات قبل أكثر من عام إنها ”ستغلق أحد مصانعها في اليابان في 2022 سعيًا لدمج مواقع الإنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة“.

أنتجت ”هوندا“ أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون، حيث تصنع النسخة الهاتشباك من الطراز سيفيك الرائج، أي أقل بقليل من 10% من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.