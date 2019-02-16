العثور على هيكل عظمي عمره آلاف السنين في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، أن علماء آثار عثروا على هيكل عظمي لفتاة شمالي البلاد، يقدر عمره بين 3 و 5 آلاف عام.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، السبت، أن الكشف جرى خلال أعمال تنقيب في محافظة مازندران.

وقال رئيس فريق التنقيب في الموقع، محمد فازلي، إنهم عثروا أثناء حفريات في مدينة بابول، على هيكل عظمي لفتاة عمرها 13- 14عامًا.

وأوضح ”فازلي“ أن الفتاة كان على عنقها زينة مصنوعة من الصدف والحجارة.

وأعرب عن اعتقاده بأن عمر الهيكل العظمي يعود لفترة تتراوح بين 3 و5 آلاف عام.

وذكر رئيس الفريق، أن أعمال التنقيب في الموقع الأثري ستتواصل.

يشار إلى أن أولى الحفريات الأثرية المسجلة في إيران، تعود إلى العام 1850، وجرت في منطقة سوسا بريادة علماء أوروبيين، ومنحت إيران في تلك الفترة كافة تراخيص التنقيب الأثري، لباحثين فرنسيين.