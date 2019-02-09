مسؤول إيراني: مليون موقع أثري مهدد بالتلاشي

كشف المدير العام للمتاحف الإيرانية، محمد رضا كاركر، اليوم السبت، عن وجود نحو مليون موقع أثري قديم في البلاد معرض للتلف، قد يؤدي بها إلى التلاشي التام.

وقال كاركر في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”: إن “نحو مليون موقع أثري في البلاد لم تعد صالحة وغير صحية، وبمرور الوقت ستتلاشى بسبب المواطنين الإيرانيين”.

وأوضح محمد رضا كاركر: “إننا ننتقد في بعض الأحيان النظام الإداري لمشاريع التراث والتنمية، إنهم يدمرون تراث البلاد، ولكن من ناحية أخرى، لا نعرف أن 90٪ من مواقعنا قد دمرها أناس يعيشون بالقرب منها”.

وأضاف أنه “لسوء الحظ، ليس لدينا ما يكفي من الاهتمام في هذا الصدد، حتى نتمكن من وقف ذلك الدمار الذي يهدد تلك المواقع الأثرية القديمة”.

من جانبه، قال مصطفى ده بهلوان، رئيس معهد الآثار بجامعة طهران: إن “هناك حاجة لنقل تلك الآثار وحفظها من التلف”.

وأكد عالم الآثار الإيراني أنه “يجب أن نقول للناس إن علماء الآثار لا يبحثون عن الكنز، ولكن هدفنا هو معرفة المجتمع الماضي بشكل جيد، والتجارب التي خاضها ذلك المجتمع”.

وتابع: “بدلًا من استخدام التكنولوجيا للحفاظ على الأرض بشكل كبير، تم تدميرها من أجل الحصول على المزيد من المياه؛ لأجل تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها السلطات الحكومية في مناطق واسعة من البلاد”.