تمرد في سجن للنساء شرق العاصمة الإيرانية طهران

اندلع مساء، اليوم الجمعة، تمرد في سجن “قرتشك” الخاص بالنساء، والذي يقع في صحراء شرق العاصمة طهران، بحسب ما ذكر موقع “مجذوبان” التابع للطائفة الصوفية المعروفة بـ”دراويش غنابادي”.

وقال الموقع:”بسبب سوء الوضع الصحي لإحدى المعتقلات من الطائفة الصوفية في سجن قرتشك للنساء، اندلعت مواجهات بين المعتقلات والسلطات الأمنية”، مضيفًا أن “قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والعنف ضد المعتقلات المحتجات بسبب رفض السلطات نقل إحداهن إلى المستشفى”.

وقال عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي “محمود صادقي” في تغريدة عبر تويتر:”الأخبار التي تتحدث عما يحدث في سجن قرتشك مثيرة للقلق”، مضيفًا أنه “اتصل بأحد المسؤولين في السجن لكنه رفض الرد عليه”.

بدوره، قال رئيس سجن قرتشك مهدي محمدي، إن التمرد في السجن الخاص بالنساء “جاء على خلفية العفو الذي أصدره المرشد علي خامنئي، الخميس، والذي شمل نحو 50 ألف معتقل في البلاد بمناسبة ذكرى انتصار الثورة”.

ويأتي التمرد داخل سجن النساء، في ذكرى اندلاع احتجاجات نظمتها الطائفة الصوفية العام الماضي، دفاعًا عن شيخها “نور علي تابندة” عقب محاولة لاعتقاله، حيث أُوقف العديد من أتباع الطائفة بينهم نساء.