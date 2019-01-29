مدينة إيطالية خلابة تدفع المال لمن يرغب في الإقامة داخلها (صور)

عرضت مدينة لوكانا الواقعة وسط القمم الثلجية لجبل غران باراديسو، شمال غرب إيطاليا، دفع 8000 جنيه إسترليني، لمدة ثلاث سنوات، للعائلات الشابة الراغبة في الإقامة الدائمة بها من أي مكان في العالم.

وقدم عمدة لوكانا، جيوفاني ماتييت، هذا العرض على أمل عكس تناقص سكان المدينة الذين غادروها في السنوات الأخيرة بحثًا عن الوظائف في المدن الإيطالية الكبيرة، حيث أصبح عدد سكانها الحاليين 1500 نسمة فقط.

وأدى ذلك وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، لانخفاض عدد من الأزواج الشباب والأطفال، وإغلاق المتاجر والمطاعم والمرافق، كما وتواجه المدرسة الوحيدة داخلها الإغلاق لقلة عدد التلاميذ.

وأراد ماتييت بعرضه، إعادة تنشيط الأعمال داخلها عبر جلب مقيمين جدد مهنيين، وعلى استعداد لبدء نشاط فيها، وتجديد منازلها، وإعادة إحياء مزارع الألبان والمطاحن ومناجم النحاس فيها.

وتًعد بلدة لوكانا غنية بفضل بيعها الطاقة الكهرومائية النظيفة، وتشتهر بنمط حياة صحي، حيث تتمتع بهوائها النقي، وأنشطتها الزاخرة في الهواء الطلق مثل التزحلق على الجليد، والرحلات، والصيد وتسلق الصخور، فضلًا عن معارض الفولكلور على مدار السنة.

وسبقتها في هذه الخطوة مدينة بورغزافافالي الإيطالية الواقعة على الحدود السويسرية، والتي يسكنها 317 نسمة فقط، حيث قدمت عرضًا بدفع 869 جنيهًا إسترلينيًا، لأي أحد لديه طفل للإقامة داخلها، ويبدأ عملًا تجاريًا، ويعيد إحياء عمرانها.