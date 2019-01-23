مصر تعلن عن كشف أثري جديد يرجع إلى “عصر الهكسوس” (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، مساء الأربعاء، عن كشف أثري جديد يرجع إلى عصر الانتقال الثاني، أو فترة الهكسوس، إلى جانب 20 دفنة ترجع إلى فترة نقادة الثالثة (من 3200 إلى 3000 قبل الميلاد).

وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إنّ الكشف الجديد كان على يد البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بموقع كوم الخلجان الواقع على الحدود الفاصلة بين محافظتي الشرقية والدقهلية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن “المقابر تحتوي بداخلها على دفنات حيوانية ملحقة بها، ومجموعة من كسر الفخار الأسود المعروف بفخار تل اليهودية المميز لفترة عصر الانتقال الثاني، بالإضافة إلى أوان دائرية الشكل وأخرى كمثرية الشكل صغيرة وحوامل أواني من الفخار”.

وذكر الأمين العام أن البعثة عثرت داخل أحد هذه الأواني على سبعة جعارين، ستة منها مصنوعة من الفيانس تحمل نقوشًا وزخارف مميزة لهذه الفترة والسابع من حجر نصف كريم خالٍ من النقوش.

وأضاف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أنه “عثر على 20 دفنة حتى الآن جميعها في وضع القرفصاء، وهي تعود إلى فترة ما قبل الأسرات، ومعظمها في حالة غير جيدة من الحفظ نتيجة لتعرضهم للتدمير بفعل النشاط البشري اللاحق على المكان، وقد اختلفت أوضاع الدفن، فمنها ما كان الرأس في اتجاه الغرب وأخرى في اتجاه الشرق والبعض في اتجاه الشمال”.

“كما عثر حول بعض الدفنات على بعض المتاع الجنائزي منها مجموعة من الأواني الفخارية وبعض الأدوات الحجرية المتمثلة في الشفرات والسكاكين المصنوعة من الظران”، وفق المتحدث ذاته.

وأشار رئيس البعثة الأثرية، سيد الطلحاوي، إلى أنّ “البعثة كانت قد استكملت العمل بالموقع والذي يبعد حوالي كيلومتر واحد إلى الشرق من تل آثار السمارة والذي كانت تعمل به البعثة الفرنسية منذ أكثر من 7 سنوات، حتى بدأت وزارة الآثار العمل به وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة”.

يذكر أن تاريخ مصر القديم الذي يرجع إلى قرابة 7 آلاف سنة تم تقسيمه إلى 30 أسرة حاكمة، كل أسرة بفترة حكمها، والهكسوس هم شعوب بدوية من أصول عمورية دخلت مصر عبر سيناء في فترة ضعف خلال نهاية حكم الدولة الوسطى تقريبًا في نهاية حكم الأسرة الرابعة عشر، ولم يتفق خبراء التاريخ على أصلهم، ولكن الراجح أنهم أصحاب أصول آسيوية متعددة.