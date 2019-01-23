افتتاح مدينة ملاهٍ مصنوعة من الجليد فقط في أمريكا (فيديو)

افتتحت ولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأربعاء، مدينة ملاهٍ جليدية مميزة، داخل قلعة مصنوعة من الجليد فقط.

وكشفت شركة “Ice Castles LLC” التي تدير 6 قلاع جليدية في أمريكا الشمالية، أنه سيتم افتتاح “قلعة بحيرة جنيفا الجليدية” Lake Geneva Ice Castle للجمهور، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وعلى مدار 6 أيام في الأسبوع، باستثناء أيام الثلاثاء.

ووفقًا لما نشرته وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكية، قالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت: إن القلعة تتكون من مئات الآلاف من رقاقات الثلج بُنيت على يد خبراء جليد محترفين.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الشركة أن القلاع تشتمل على منحوتات مضاءة بإضاءة LED، وأنفاق جليدية، بالإضافة إلى زلاقات ونوافير والكثير غيرها.

وقال رئيس الشركة ريان ديفيز: إن التذاكر متاحة للبيع الآن، وإنه يجب على المشترين اختيار وقت محدد لزيارتهم والوصول خلال 30 دقيقة من ذلك الوقت، موضحًا أنه لا يوجد حد زمني للاستمتاع بالقلعة، ولكن تحديد أوقات للدخول يساعد على تجنب التكدس.