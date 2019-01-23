بلومبيرغ: “أوبر تكنولوجيز” الأمريكية تسعى لامتلاك شركة “كريم”

أفادت وكالة “بلومبيرغ”، أن شركة “أوبر تكنولوجيز” الأمريكية تجري مفاوضات للاستحواذ على شركة “كريم للنقل” في دبي، من أجل توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط بدعم من مجموعة “المملكة القابضة” التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة طلال بن إبراهيم الميمان “نحن لا نتدخل ولسنا طرفًا في هذه المفاوضات، لكن إذا ما حدثت فإننا سندعم الخطوة بالطبع.”

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن “أوبر تكنولوجيز” التي تغطي أنشطتها أيضًا قطاع النقل بسيارات الأجرة تسعى إلى تملك شركة “كريم” في صفقة تصل إلى 2.5 مليار دولار، لافتة إلى أن الوليد بن طلال يعتبر من أكبر داعمي شركة كريم في المنطقة.

ولفتت إلى أن “المملكة القابضة” كانت من أبرز المشاركين في قرض بمقدار 500 مليون دولار لـ “شركة كريم” عام 2017، وأنها تملك أسهمًا فيها ومقعدًا في مجلس الإدارة.